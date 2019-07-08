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17:08, 8 июля 2019 190
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Во вторник в Рязанской области будет до +23 градусов. Прогноз погоды

Во вторник в Рязанской области будет до +23 градусов. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 9 июля, в Рязанской области будет до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью +10, +15 градусов.

По данным синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.


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