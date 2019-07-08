Во вторник в Рязанской области будет до +23 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 9 июля, в Рязанской области будет до +23 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов.
По данным синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.