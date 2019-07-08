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22:13, 8 июля 2019 80
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В выходные в Рязанской области изъяли более 270 литров алкоголя

В выходные в Рязанской области изъяли более 270 литров алкоголя

В выходные, 6 и 7 июля, в Рязанской области изъяли 272 литра алкоголя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Спиртное без документов продавали в двух кафе на улицах Интернациональной и Телевизионной. В каждом из них изъяли по 18 литров. Еще 147 литров незаконного спиртного нашли в магазине на улице Есенина.

В палатке на улице Предзаводской алкоголем торговали без лицензии. Там было 11 литров спиртного.

Кроме того, нарушения выявили в магазине села Большая Екатериновка Путятинского района.

На нарушителей завели дела по статьям 14.16 и 14.17 КоАП («Торговля алкогольной продукцией без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, и торговля алкогольной продукцией без соответствующей лицензии»). Им грозят крупные штрафы.


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