В выходные в Рязанской области изъяли более 270 литров алкоголя

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В выходные, 6 и 7 июля, в Рязанской области изъяли 272 литра алкоголя. Об этом
Спиртное без документов продавали в двух кафе на улицах Интернациональной и Телевизионной. В каждом из них изъяли по 18 литров. Еще 147 литров незаконного спиртного нашли в магазине на улице Есенина.
В палатке на улице Предзаводской алкоголем торговали без лицензии. Там было 11 литров спиртного.
Кроме того, нарушения выявили в магазине села Большая Екатериновка Путятинского района.
На нарушителей завели дела по статьям 14.16 и 14.17 КоАП («Торговля алкогольной продукцией без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, и торговля алкогольной продукцией без соответствующей лицензии»). Им грозят крупные штрафы.
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