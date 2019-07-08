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14:42, 8 июля 2019 169
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В Сасовском районе автомобиль на высокой скорости улетел в кювет и перевернулся

В Сасовском районе автомобиль на высокой скорости улетел в кювет и перевернулся

В Сасовском районе SsangYong улетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло утром 7 июля на 373 километре трассы М-5 в Шацком районе.

По предварительной версии 57-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость при маневре.

В аварии никто не пострадал.

Ранее в сети появилось видео с моментом ДТП.


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