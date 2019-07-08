В Сасовском районе автомобиль на высокой скорости улетел в кювет и перевернулся

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В Сасовском районе SsangYong улетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло утром 7 июля на 373 километре трассы М-5 в Шацком районе.
По предварительной версии 57-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость при маневре.
В аварии никто не пострадал.
Ранее в сети появилось
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.