В Рязанской области сбили лося. Фото

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В пятницу, 5 июля, на трассе Рязань-Спасск Ford сбил лося. Об этом сообщил
Водителя и пассажирку автомобиля с травмами головного мозга доставили в ОКБ.
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