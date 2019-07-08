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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В десантном училище на одно место претендуют одиннадцать абитуриенток. О начале вступительных испытаний
В училище приехали более 1600 человек. Конкурс у юношей составляет четыре-пять человек на одно место, у девушек — одиннадцать.
«Абитуриенты в сложных полевых условиях сдадут вступительные испытания по физической подготовке, пройдут профессионально-психологический отбор», — пояснили в училище.
Списки зачисленных абитуриентов появятся 23-24 июля. С 25 июля начнется общевойсковая подготовка.
Курсанты совершат первый прыжок с парашютом 8 августа, 7 сентября они примут присягу.
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