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22:42, 8 июля 2019 251
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В десантном училище на одно место претендуют одиннадцать абитуриенток

В десантном училище на одно место претендуют одиннадцать абитуриенток

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В десантном училище на одно место претендуют одиннадцать абитуриенток. О начале вступительных испытаний сообщил сайт учебного заведения.

В училище приехали более 1600 человек. Конкурс у юношей составляет четыре-пять человек на одно место, у девушек — одиннадцать.

«Абитуриенты в сложных полевых условиях сдадут вступительные испытания по физической подготовке, пройдут профессионально-психологический отбор», — пояснили в училище.

Списки зачисленных абитуриентов появятся 23-24 июля. С 25 июля начнется общевойсковая подготовка.

Курсанты совершат первый прыжок с парашютом 8 августа, 7 сентября они примут присягу.


© RZN.info

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