В центре Рязани на две недели отключат горячую воду. Адреса

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В Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщил
С 9 по 22 июля воды не будет по адресам:
Каширина, дом № 6;
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