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18:46, 8 июля 2019 364
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В центре Рязани на две недели отключат горячую воду. Адреса

В центре Рязани на две недели отключат горячую воду. Адреса

В Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9 по 22 июля воды не будет по адресам:

Каширина, дом № 6;

  • Кольцова, дом №1;
  • Кудрявцева, строение №20;
  • Ленина, дома №№ 52, 61;
  • Павлова, дома №№12, 28, 46;
  • Первомайский проспект, дома №№17, д19;
  • Пожалостина, дома №№14-16, 19, 36 корпус 2, 40, 40 строение 1, 42, 42а;
  • Почтовая, дом №63а;
  • Семинарская, дома №№19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
  • Сенная, дома №№ 1, 18;
  • Соборная, дома №№20, 20а, 23.

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