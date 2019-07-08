Теплоходный тур с ведущими детскими врачами пройдет через Рязань

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С 2 по 11 сентября этого года по ведущим городам ЦФО пройдет тур с участием ведущих врачей медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медучете в региональных органах здравоохранения. Об этом сообщили организаторы акции «Волна здоровья».
Теплоход «Василий Чапаев» пройдет по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.
Акцию организовали благотворительный фонд лиги здоровья нации с использованием гранта президента России.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.