Сараевский десятиклассник на скутере сбил мужчину

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Сараевский десятиклассник на скутере сбил 65-летнего мужчину. Об этом
Авария произошла в ночь на 5 июля в селе Напольное.
Пострадавшего с серьезной черепно-мозговой травмой доставили в районную больницу, оттуда в Ряжский межрайонный медицинский центр. Ночью мужчина скончался.
После ДТП завели уголовное дело.
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