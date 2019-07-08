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16:34, 8 июля 2019 640
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Рязанцев предупредили о граде и сильном ветре

Рязанцев предупредили о граде и сильном ветре

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС опубликовало метеопредупреждение. В ближайший час с сохранением до конца суток в регионе ожидается гроза, дождь, в отдельных районах сильный. Местами возможен град.

Ветер усилится до 17 метров в секунду.


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