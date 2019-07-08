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19:34, 8 июля 2019 92
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На Северной Окружной «Рено» врезался в ограждение. Фото

На Северной Окружной «Рено» врезался в ограждение. Фото

На Северной Окружной Renault Duster врезался в ограждение. Фото с места происшествия опубликовано в Instagram.

По информации автора фото, ДТП произошло на полосе в сторону Канищева.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на дороге образовалась четырехкилометровая пробка. Скорость потока не превышает 10 километров в час.


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