Выставку бездомных собак в рязанском Лесопарке перенесли из-за дождя

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Фото: Pixabay.com
Из-за дождя организаторы сначала решили открыть выставку не в 10:00, а в 12:30, а затем отменили ее. Горожан ждут в следующую субботу, 13 июля.
Напомним, для гостей устроят конкурсы и благотворительную барахолку. Рязанцы увидят выступления специально обученных собак под руководством кинолога Ольги Максимовой и смогут взять себе бездомное животное.
Организаторы подчеркивают, что все собаки здоровы и привиты.
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