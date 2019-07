В торговом центре Флориды произошел взрыв

В субботу, 6 июля, в торговом центре Fountains Plaza в городе Плантейшн произошел взрыв газа. Пострадали 20 человек, сообщил Local10 .

Отмечается, что двое получили серьезные травмы.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Здание торгового центра сильно разрушилось, обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.

Взрыв прогремел в одном из ресторанов, сообщает Associated Press .

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY