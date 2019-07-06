В торговом центре Флориды произошел взрыв

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В субботу, 6 июля, в торговом центре Fountains Plaza в городе Плантейшн произошел взрыв газа. Пострадали 20 человек, сообщил
Отмечается, что двое получили серьезные травмы.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Здание торгового центра сильно разрушилось, обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.
Взрыв прогремел в одном из ресторанов, сообщает
DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY— ABC News (@ABC) 6 июля 2019 г.
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