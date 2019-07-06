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16:35, 6 июля 2019 340
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Названы регионы-лидеры по числу разводов за год

Названы регионы-лидеры по числу разводов за год

Росстат назвал регионы-лидеры по числу разводов за январь-апрель 2019 года. Данные опубликовал RT.

Больше всего браков в начале года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.

На втором месте оказалась Республика Карелия (4,6). В пятерку лидеров попали Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее число разводов в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

Как отметил председатель совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, популярность разводов в северных регионах связана с высокой миграцией молодежи, вызванной большими промышленными проектами.

Всего за первые четыре месяца этого года в России расторгли 184,2 тысячи браков, что на 53,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года.


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