На Черноморском побережье затонул катер

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На побережье Черного моря затонул катер. Об этом сообщила
По версии следствия, в пятницу, 5 июля в 17:50 в поселку Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега моря перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения.
Погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. На судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек.
Водителя задержали, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
Также следователи работают с владельцами судна и с пострадавшими. Расследование продолжается.
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