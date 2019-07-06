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19:24, 6 июля 2019 721
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На Черноморском побережье затонул катер

На Черноморском побережье затонул катер

На побережье Черного моря затонул катер. Об этом сообщила пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в пятницу, 5 июля в 17:50 в поселку Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега моря перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения.

Погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. На судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек.

Водителя задержали, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Также следователи работают с владельцами судна и с пострадавшими. Расследование продолжается.


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