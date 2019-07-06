Рязанцев предупредили о грозе и усилении ветра

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
До конца суток, 6 июля, в Рязанской области ожидаются гроза и сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала
Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.
«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101», — добавили в сообщении.
Также рязанцы могут обратиться по Единому «телефону доверия» ГУ МЧС России по региону —
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазваны регионы-лидеры по числу разводов за год
|
cледующая новость →Рязанская полиция изъяла «синтетику» у 20-летнего рецидивиста
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.