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15:56, 6 июля 2019 1 334
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Рязанцев предупредили о грозе и усилении ветра

Рязанцев предупредили о грозе и усилении ветра

До конца суток, 6 июля, в Рязанской области ожидаются гроза и сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.

«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101», — добавили в сообщении.

Также рязанцы могут обратиться по Единому «телефону доверия» ГУ МЧС России по региону — 8 (4912) 21-63-04.


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