Выпускники рязанского медуниверситета рассказали, куда пойдут работать

В пятницу, 5 июля, в рязанском медицинском университете прошел брифинг по трудоустройству выпускников. С журналистами встретились ректор вуза профессор Роман Калинин, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов и выпускники РязГМУ 2019 года.

В настоящий момент в университете завершается процедура аккредитации, скоро молодые специалисты будут иметь право выйти на работу. В ходе брифинга выпускники рассказали о том, кто и куда собирается идти трудиться.

Для того, чтобы выпускникам было проще определиться с будущим местом работы, в университете функционирует Центр содействия трудоустройству и сопровождению выпускников, который разработал два больших интернет-сервиса, представляющих собой интерактивные карты России и Рязанской области.

С помощью первой молодые специалисты могут посмотреть, какие в разных регионах страны есть вакансии и требования к врачам, условия труда и меры социальной поддержки.

Второй проект , реализованный в этом году совместно с министерством здравоохранения региона, отражает все муниципальные образования Рязанской области с информацией о районе, вакансиях и действующих мерах поддержки. Среди них единовременные выплаты, предоставление жилья и многое другое.

По словам Романа Калинина, эти геоинформационные сервисы — помощь выпускникам в формировании будущей профессиональной траектории. «Надеюсь, что проект позволит оперативно реагировать на изменение кадровой потребности и эффективно комплектовать кадровый состав в регионе», — сказал он.

Ректор отметил, что такой сервис поможет оперативно реагировать на потребности районов и эффективно комплектовать кадрами Рязанскую область, а также создать здоровую конкурентную борьбу за выпускников вуза среди районов.

Андрей Прилуцкий подчеркнул, что главы муниципалитетов стали активнее включаться в работу по привлечению кадров.

«Не все хотят ехать в муниципальные образования. Но сейчас это очень интересно. Именно в районах врач формируется, как личность», — подчеркнул Прилуцкий.

Он поздравил выпускников РязГМУ, которые присутствовали на брифинге, с «вступлением в когорту врачей». Студенты, в свою очередь, рассказали о том, куда планируют отправиться работать после окончания вуза.

Елена Жукова закончила обучение на кафедре психиатрии РязГМУ, она посещала научный кружок психиатрии, благодаря которому и определилась с будущей специальностью.

«Кружок проходил на базе Областной клинической психиатрической больницы, в которой я и обучалась в ординатуре по целевому направлению. Это дало мне гарантированное трудоустройство. Также большой вклад в мое становление внес наш медуниверситет. Здесь есть все для обучения и дальнейшего развития молодого врача», — отметила выпускница.

Мария Рудакова закончила ординатуру скорой медицинской помощи и уже успешно работает в «неотложке».

«Я и не мечтала работать в скорой, думала стать либо кардиологом, либо терапевтом. После четвертого курса я устроилась медсестрой в отделение неотложной скорой помощи. Быстро привыкла работать сутками и мне понравилась неспокойная обстановка, которая царит в „неотложке“. В ординатуре поняла, что это то, что я искала. Это не похоже на рутинную работу, каждый день я узнаю что-то новое. Работа коллектива очень слажена, а за советом всегда можно обратиться к старшим коллегам», — заявила Рудакова.

Выпускник стоматологического факультета РязГМУ Борис Ким родом из Жуковского, однако, намерен работать по программе «Земский доктор» в Шилове.

«Я уже виделся с главврачом местной ЦРБ, которая рассказала обо всех условиях, и познакомился с коллективом. Надеюсь, мне удастся проявить себя, как высококвалифицированного специалиста», — сказал выпускник.

Также будущие врачи отметили, что намерены отправится на работу в соседние регионы: Тамбовскую, Липецкую и Смоленскую области.

Всего в 2019 году в РязГМУ высшее образование получили 731 человек, среднее — 19, 56 из них обучались по целевым направлениям на лечебном факультете, а 9 — на педиатрическом.

Кроме того, 364 человека в этом году завершили обучение по 46 программам ординатуры, все они планируют работать по специальности.