В воскресенье жители 13 улиц Липецка останутся без воды

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 7 июля, жители 13 улиц Липецка останутся без воды. Об этом
Из-за ремонта с 10:00 до 20:0 воды не будет на улицах:
Питьевую воду жителям подвезут по заявкам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075 (стационарный и мобильный).
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