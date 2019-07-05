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16:04, 5 июля 2019 160
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В воскресенье жители 13 улиц Липецка останутся без воды

В воскресенье жители 13 улиц Липецка останутся без воды

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 7 июля, жители 13 улиц Липецка останутся без воды. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 10:00 до 20:0 воды не будет на улицах:

  • Чехова;
  • Никитина;
  • 30 лет ВЛКСМ;
  • Тимирязева;
  • Чернышевского;
  • Герцена;
  • Флерова;
  • Краеведческая;
  • Апраксина;
  • 300 лет флота;
  • Кольцова;
  • Заповедная;
  • Мартынова.

Питьевую воду жителям подвезут по заявкам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075 (стационарный и мобильный).


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