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19:56, 5 июля 2019 239
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В России упростили оформление наследства

В России упростили оформление наследства

В России упростили оформление наследства. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН.

«Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить процесс оформления наследства для граждан», — отмечается в документе.

Ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.


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