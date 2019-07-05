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В четверг, 4 июля, в горадминистрации обсудили муниципальные предприятия, работающие в убыток.
Руководитель «МКЦ» Вадим Трубицын рассказал, что основными видами деятельности организации является эвакуация задержанных и бесхозяйных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, а также эксплуатация парковок и стоянок.
Одной из основных причин возникновения убытка назвали высокую конкуренцию на рынке услуг.
Отмечается, что для улучшения финансово-экономического состояния предприятия руководство сокращает штат, взаимодействует с ГИБДД и обновляет автопарк.
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