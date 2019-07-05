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18:39, 5 июля 2019 225
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Правила продажи более 80% рязанских квартир в новостройках не изменятся — источник

Правила продажи более 80% рязанских квартир в новостройках не изменятся — источник

Правила продажи более 80% рязанских квартир в новостройках не изменятся.

С 1 июля в России вступили в силу изменения в закон, согласно которым квартиры в строящихся домах теперь продаются путем перечисления денег на специальные счета в банках.

Средства дольщиков поступают не застройщикам напрямую, а в кредитные организации, где находятся до конца возведения многоквартирного дома. Финансирование строительства возьмут на себя уполномоченные банки.

Новая схема призвана защитить дольщиков от ненадежных девелоперов.

Несмотря на это, Минстрой разрешил продавать жилье на первичном рынке по старым правилам, если готовность объекта на 1 июля составляет не менее 30 процентов, а количество заключенных договоров долевого участия составляет не менее 10 процентов от общего числа квартир в доме.

По данным источников RZN.info, в Рязанской области около 80 процентов новостроек удовлетворяет указанным критериям.


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