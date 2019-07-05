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15:42, 5 июля 2019 266
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Начальником управления рязанского минюста назначили Сергея Солохина

Начальником управления рязанского минюста назначили Сергея Солохина

Начальником управления минюста России по Рязанской области назначили Сергея Солохина. Об этом сообщил сайт регионального управления.

Ранее Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области — начальником отдела регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Рязанской области.

В четверг, 4 июля, начальник главного управления минюста России по Москве Рустем Юсупов представил Солохина первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, руководителям органов федеральной и региональной власти Рязанской области, сотрудникам управления.


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