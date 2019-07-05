Начальником управления рязанского минюста назначили Сергея Солохина

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Начальником управления минюста России по Рязанской области назначили Сергея Солохина. Об этом сообщил
Ранее Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области — начальником отдела регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Рязанской области.
В четверг, 4 июля, начальник главного управления минюста России по Москве Рустем Юсупов представил Солохина первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, руководителям органов федеральной и региональной власти Рязанской области, сотрудникам управления.
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