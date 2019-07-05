RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На учениях в Рязанской области десантники «захватили вражеские аэродромы». Фото опубликованы в группе «ВКонтакте» «
Личный состав с боевой техникой десантировались с самолетов Ил-76 на площадки приземления Житово и Новики. Бойцы по приземлении захватили аэродромы условного противника, чтобы удержать район и развернуть основные силы.
Далее им предстоит пересечь водную преграду и пройти до полигона Дубровичи. Там состоится розыгрыш основного эпизода с боевыми стрельбами.
В учении задействовано более двух тысяч военнослужащих ВДВ, около 300 единиц боевой и спецтехники, а также свыше 20 самолетов и вертолетов военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские эвакуаторщики работают в убыток из-за конкуренции — мэрия
|
cледующая новость →Упавшее на улице Тимакова дерево уберут до конца дня
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.