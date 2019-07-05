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17:48, 5 июля 2019 372
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 6-7 июля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 6-7 июля

Предстоящие выходные пройдут под символом праздника Дня семьи, любви и верности. Именно этому событию посвящены самые значительные мероприятия.

В рязанском Лесопарке 6 июля состоится выставка собак «Дай, Джим, на счастье лапу мне», а на Лыбедском бульваре пройдет очередной «Арт-субботник». На этот раз зрителей ждет концерт «Все о любви».

Клуб Svoboda закрывает концертный сезон двухдневным фестивалем. 6 июля на сцене выступят рязанские группы «ОГП», «ДАР», «7 линия». А 7 июля — концерты группы Extasy, Esenin Street, Aires.

На танцверанде «ЦПКиО» 7 июля в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» состоится концерт «Век любви» ко Дню семьи, любви и верности. Также 7 июля рязанцы смогут посетить «Летний день в Рязанском кремле».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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