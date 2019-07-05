Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 6-7 июля

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Предстоящие выходные пройдут под символом праздника Дня семьи, любви и верности. Именно этому событию посвящены самые значительные мероприятия.
В рязанском Лесопарке 6 июля состоится выставка собак «
Клуб Svoboda закрывает концертный сезон двухдневным фестивалем.
На танцверанде «ЦПКиО» 7 июля в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» состоится концерт «Век любви» ко Дню семьи, любви и верности. Также 7 июля рязанцы смогут посетить «Летний день в Рязанском кремле».
Полную афишу развлечений смотрите на нашем
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа новом тульском заводе за месяц выпустили более 800 машин
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, какая погода ждет туляков в выходные
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.