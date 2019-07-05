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18:02, 5 июля 2019 276
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Корреспондент RZN.info закончил участие в проекте «Специальное задание»

Корреспондент RZN.info закончил участие в проекте «Специальное задание»

Корреспондент RZN.info Валерий Михайленко закончил участие в совместном проекте регионального управления Росгвардии и ТКР «Специальное задание». Он выбыл из соревнования на третьем этапе.

В этот раз рязанским журналистам предстояло освоить навыки полевой медицины. По условиям задания каждому участнику необходимо на время проползти до раненого, правильно перетянуть место предполагаемого ранения у коллеги жгутом и записать время наложения. Командную работу жюри оценивало по переносу раненого.

По итогу лучшей стала команда «зеленых», хуже всех справились «белые». Командам предстоит пройти последний этап «Специального задания». Победитель проекта получит звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз.

Выпуски показывают в эфире по четвергам в 20:30. Зрители могут выбрать победителя в интернет-голосовании.


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