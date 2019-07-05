Из-за неработающего светофора в центре Рязани образовалась пробка

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В пятницу, 5 июля, в центре Рязани из строя вышел светофор. Фотографии в редакцию RZN.info отправил один из очевидцев.
Светофор отключен на перекрестке улиц Горького и Свободы. Как рассказал автор снимков, на месте собралась пробка по обеим улицам.
Информации о причинах отключения и сроках восстановления работы светофора пока нет.
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