Елена Митина рассказала депутатам Рязанского района о комплексном развитии сельских территорий

В четверг, 4 июля, член фракции « Единая Россия » в Госдуме Елена Митина встретилась с депутатским корпусом и активом Тюшевского сельского поселения. Она рассказала об основных положениях проекта госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020—2025 годов».

«Программа охватывает все сферы жизни сельчан и направлена на создание комфортных условий для проживания, образования, здравоохранения, культуры, транспортной доступности и других аспектов», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, главными целями программы являются сохранение доли сельского населения в общей численности населения страны на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Все эти показатели должны быть достигнуты к 2025 году. Общий объем финансового обеспечения составит 2 трлн 288 млрд рублей.

Участники встречи отметили, что программа очень актуальна для сельских поселений.

«Мы будем готовить проектно-сметную документацию для участия», — подвел итог обсуждения Георгий Свид.

В свою очередь присутствующие задали вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, а также об условиях участия в программе «Земский учитель».

Затем прошла встреча с научными работниками НИИ Россельхозакадемии в селе Подвязье. Елена Митина рассказала об изменениях в законодательстве, а также о поправках в федеральный бюджет на 2020-2021 годы.

По ее словам, существенно расширен список профессий, которым положена 25% надбавка к пенсии за работу на селе. Теперь в перечень включены не только должности и специальности, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и сопутствующие им. Это те профессии, в должностные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию производственных сельскохозяйственных объектов и другое.

«Профессия, связанная с сельскохозяйственной деятельностью, — это ежедневный труд. Фиксированная надбавка станем хорошим подспорьем для многих тружеников села», — отметила депутат Госдумы.