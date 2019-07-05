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22:04, 5 июля 2019 221
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Две бывшие работницы скопинского детсада незаконно присваивали бюджетные деньги

Две бывшие работницы скопинского детсада незаконно присваивали бюджетные деньги

В Скопине вынесли приговор двум бывшим работницам одного из детских садов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что заведующая детсадом совместно с делопроизводителем фиктивно устроили на должность младшего воспитателя свою знакомую. Заведующая внесла в ее трудовую книжку ложные сведения о приеме на работу. С октября 2015 года по август 2018 года делопроизводитель вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о «деятельности» знакомой в качестве сотрудника детского сада, а заведующая подписывала их и передавала в управление образования и молодежной политики муниципального образования для начисления и выплаты ей заработной платы.

Таким образом из муниципального бюджета похитили больше 260 тысяч рублей.

Заведующей назначили 110 тысяч рублей штрафа, бывшему делопроизводителю — 90 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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