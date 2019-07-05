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10:08, 5 июля 2019 120
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Директор рязанской фирмы присвоила больше миллиона рублей бюджетных денег

Директор рязанской фирмы присвоила больше миллиона рублей бюджетных денег

Директор рязанской коммерческой организации незаконно присвоила более миллиона рублей бюджетных денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в июле 2018 между администрацией Ряжского муниципального района и организацией был заключен контракт на работы по ремонту городского парка в Ряжске.

Сумма за выполнение работ составила 6,6 миллиона рублей, срок определили в течение двух месяцев со дня подписания контракта.

Работы выполнили не в полном объеме.

Разница между фактическим ремонтом и проектной сметой составила более миллиона рублей. Директор предоставила заказчику акт о приемке работ, получив сумму по контракту и тем самым похитив бюджетные деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование продолжается.


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