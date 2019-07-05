Директор рязанской фирмы присвоила больше миллиона рублей бюджетных денег

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Директор рязанской коммерческой организации незаконно присвоила более миллиона рублей бюджетных денег. Об этом сообщила
По данным следствия, в июле 2018 между администрацией Ряжского муниципального района и организацией был заключен контракт на работы по ремонту городского парка в Ряжске.
Сумма за выполнение работ составила 6,6 миллиона рублей, срок определили в течение двух месяцев со дня подписания контракта.
Работы выполнили не в полном объеме.
Разница между фактическим ремонтом и проектной сметой составила более миллиона рублей. Директор предоставила заказчику акт о приемке работ, получив сумму по контракту и тем самым похитив бюджетные деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Расследование продолжается.
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