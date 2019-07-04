В Рязани выбрали нового ректора радиоуниверситета

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В Рязани определился новый ректор радиоуниверситета. В четверг, 4 июля, большинством голосов на должность избрали и.о. ректора РГРТУ Михаила Чиркина. Он набрал 138 голосов.
За начальника управления образования и молодежной политики в Рязани Алексея Зимина проголосовали 18 человек, за проректора по научной работе Сергея Гусева — пять.
Чиркин вступит в должность после официального приказа Минобрнауки.
Напомним, ранее на выборы
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