Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:29, 4 июля 2019 215
 0    0

Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области. Список

Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области. Список

Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области. 34 зоны рекреации получили эпидемиологическое разрешение на эксплуатацию, сообщил MySlo.

Список:

  • Урванский водоем (Новомосковск);
  • зона отдыха «Голубая вода» (Донской);
  • бассейн «Акватория — Плаза» (Донской);
  • пляж «Каменка» (Белевский район);
  • пляж «Песчаная коса» (Одоевский район);
  • городской пляж (Ефремов);
  • пляж на реке Красивая Меча деревни Яблонево (Каменский район);
  • открытый бассейн в селе Архангельское (Каменский район);
  • зона отдыха на Трестовском пруду (г. Узловая);
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова (г. Тула);
  • зона отдыха Ассоль (Алексинский район);
  • база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (поселок Быстри Ефремовского района);
  • пляж «Веневка»;
  • водоем «Тростниковка» село Спасское (Новомосковский район);
  • открытый плавательный бассейн микрорайон Сокольники (Новомосковский район);
  • пляж в селе Стрельцы (Новомосковский район);
  • пляж в селе Гремячее (Новомосковский район);
  • ООО «Сфера» (Щекинский район);
  • ООО «Семь столиц» на реке Ока (Алексинский район);
  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (Тула);
  • пляж №1 на реке Воронка (Тула);
  • зона отдыха «Золотой петушок» в деревне Высокое (Тула);
  • пляж №2 на реке Воронка (Тула);
  • зона отдыха МО в Первомайском (Щекинский район);
  • зона отдыха реки Плава (Плавский район);
  • зона отдыха — пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино (Воловский район);
  • пляж на реке Красивая Меча ссело Вязово (Ефремовский район);
  • зона отдыха «Обидимо» поселок Обидимо (Тула);
  • пляж в Вороньих Выселках (Кимовский район);
  • зона отдыха «Ильинка в деревне Крутое (Тула);
  • пляж «Романьково» (Заокский район);
  • пляж на пруду поселка Лужное (Дубенский район);
  • пляж на пруду поселка Дубна (Дубенский район);
  • пляж на пруду в деревне Якшинские Выселки (Дубенский район).

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 818
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 868
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 28 229
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 602
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 105
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум