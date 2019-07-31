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Жителю Муромского района вынесли приговор за убийство таксиста, угон машины и кражу. Об этом
Суд установил, что неоднократно судимый 22-летний мужчина 23 сентября 2018 года договорился о встрече с приятелем в селе Молотицы. Возле торгового центра в Муроме он взял такси. По пути злоумышленник купил спиртное и, разговаривая по телефону, неоднократно менял направление поездки.
«Данное обстоятельство вызвало у водителя претензии, на что последовала резкая реакция молодого человека, который начал наносить мужчине ножевые ранения», — пояснили в следкоме.
65-летний водитель смог выбраться и пошел в сторону моста через реку Ушна. От полученных травм он умер.
Злоумышленник до вечера ездил на машине, а затем забрал 150 рублей и набор инструментов и бросил машину около одного из населенных пунктов.
На владимирца завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), части 1 статьи 166 УК («Угон транспортного средства без цели хищения») и части 1 статьи 158 УК («Кража»). В состав обвинения также включили два эпизода преступлений, связанных с угоном автомобиля без цели хищения и кражей, совершенных молодым человеком в октябре и декабре 2017 года.
В совокупности подсудимого приговорили к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима.
Фото с сайта владимирского СУ СКР
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