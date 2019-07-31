За неделю из рязанских палаток изъяли более 400 литров алкоголя

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
С 22 по 30 июля из рязанских палаток изъяли 422 литра алкоголя. Об этом
Полицейские составили протоколы за незаконную торговлю спиртным по части 3 статьи 14.16 КоАП (максимальное наказание — штраф до 40 тысяч рублей).
О нарушивших закон владельцах палаток сообщили в администрацию. Так, уже признали незаконными палатки у дома №11 на улице Телевизионной (изъяли 25 литров) и дома №11 на улице Интернациональной (изъяли 29 литров).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В тульской деревне зарезали мужчину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.