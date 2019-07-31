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22:51, 31 июля 2019 161
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За неделю из рязанских палаток изъяли более 400 литров алкоголя

За неделю из рязанских палаток изъяли более 400 литров алкоголя

Фото: Pixabay.com

С 22 по 30 июля из рязанских палаток изъяли 422 литра алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские составили протоколы за незаконную торговлю спиртным по части 3 статьи 14.16 КоАП (максимальное наказание — штраф до 40 тысяч рублей).

О нарушивших закон владельцах палаток сообщили в администрацию. Так, уже признали незаконными палатки у дома №11 на улице Телевизионной (изъяли 25 литров) и дома №11 на улице Интернациональной (изъяли 29 литров).


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