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18:02, 31 июля 2019 347
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В четверг рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса

В четверг рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса

В четверг, 1 августа, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Есенина, дома 36, 38;
  • улица Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9, 9-а, 58/11, 56-а;
  • проезд Грибоедова, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • улица Либкнехта, дома 11, 13, 15;
  • улица Садовая, дом 20;
  • улица Вознесенская, 20, 22, 16-а;
  • улица Подгорная, дома 10, 32;
  • улица Свободы, дома 17, 26, 35;
  • улица Скоморошинская, дома 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15, 17, 7-а, 9-а, 10, 8, 6, 5, 1, 14/1, 16;
  • улица Кремлевский вал, дом 10;
  • проезд Речников, дома 19, 26;
  • улица Бакинских комиссаров, дома 6/21, 2/12, 4 (детсад №66), 3, 7, 9.

Кроме того, снизят подачу воды по следующим адресам:

  • улица Затинная;
  • улица Лесопарковая;
  • улица Рыбацкая;
  • улица Фурманова;
  • проезд Речников;
  • улица Скоморошинская;
  • площадь 26 Бакинских комиссаров;
  • улица Свободы (от улицы Рыбацкой до улицы Щедрина);
  • улица Грибоедова;
  • улица Либкнехта;
  • Окское шоссе;
  • Торговый городок;
  • улица Есенина (от Окского шоссе до улицы Грибоедова) ;
  • Солотчинское шоссе, дома с 1 по 13;
  • Окский проезд.

Подвоз воды организуют с 11:00 до 12:00 к дому 15 по улице Скоморошинской и к дому 11 по улице Либкнехта.


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