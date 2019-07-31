Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:48, 31 июля 2019 389
 0    0

Силовики предотвратили «теракт» у рязанского бизнес-центра

Силовики предотвратили «теракт» у рязанского бизнес-центра

В среду, 31 июля, в Рязани прошли учения, в рамках которых сотрудники ФСБ отработали взаимодействие с полицией, спасателями, росгвардейцами и органами власти. Тренировку провели для подготовки к обеспечению безопасности городских мероприятий.

Так, силовики пресекли условный теракт около бизнес-центра «Атрон Капитал».

«Тренировка продемонстрировала готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению первоочередных мер по пресечению акта терроризма», — сообщили в пресс-центре регионального УФСБ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 007
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 462
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 113
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:14, 25 июля 2019 11 464
В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов 3
19:22, 22 июля 2019 11 223
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум