Рязанский приборный завод ответил на сообщение блогера о закрытии предприятия

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский приборный завод ответил на сообщение блогера Константина Семина, который рассказал о возможном закрытии предприятия. Со ссылкой на его
В АО «ГРПЗ» заявили, что эта информация не соответствует действительности. Приводим текст опровержения без изменений.
«Константин Семин, а также другие рязанские издания предоставляют необоснованные факты о масштабных увольнениях сотрудников завода и о перенаправлении заказов в Казань, ссылаясь при этом на письмо никому не известного на предприятии сотрудника.
АО „ГРПЗ“ обеспечено контрактами, продолжается работа по улучшению качества продукции, увеличению производительности труда и внедрению новых технологий. Продукция предприятия востребована не только в России, но также поставляется на экспорт.
Данные о сокращении штата до 1500 человек считаем ложными. В настоящий момент на предприятии работают свыше пяти тысяч сотрудников. Ни о каких грядущих массовых увольнениях не идет и речи. Производство функционирует в обычном режиме. Также не соответствует действительности информация о якобы имевших место банкетах для вышестоящего руководства в лице Сердюкова. Ложными являются сведения о родственниках генерального директора завода.
Заявления о возможном банкротстве предприятия носят провокационный характер и скорее имеют цель создать социальную напряженность и причинить вред деловой репутации акционерного общества.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем журналистам внимательнее относиться к проверке информации перед публикацией материала.
В адрес блогера Константина Семина АО „ГРПЗ“ направило письмо с требованиями убрать ложный материал, не подкрепленный никакими обоснованными фактами, который вводит в заблуждение не только аудиторию его канала, но и широкую общественность.
Также официальное письмо направлено в адрес интернет-канала YouTube.
Руководство ГРПЗ приглашает Константина Семина посетить завод и получить информацию не от анонимного источника, а увидеть все своими глазами».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПутин упростил получение автомобильных номеров
|
cледующая новость →Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.