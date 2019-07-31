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13:07, 31 июля 2019 610
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Рязанский приборный завод ответил на сообщение блогера о закрытии предприятия

Рязанский приборный завод ответил на сообщение блогера о закрытии предприятия

Рязанский приборный завод ответил на сообщение блогера Константина Семина, который рассказал о возможном закрытии предприятия. Со ссылкой на его YouTube-канал некоторые СМИ написали о том, что на заводе «бедственное положение».

В АО «ГРПЗ» заявили, что эта информация не соответствует действительности. Приводим текст опровержения без изменений.

«Константин Семин, а также другие рязанские издания предоставляют необоснованные факты о масштабных увольнениях сотрудников завода и о перенаправлении заказов в Казань, ссылаясь при этом на письмо никому не известного на предприятии сотрудника.

АО „ГРПЗ“ обеспечено контрактами, продолжается работа по улучшению качества продукции, увеличению производительности труда и внедрению новых технологий. Продукция предприятия востребована не только в России, но также поставляется на экспорт.

Данные о сокращении штата до 1500 человек считаем ложными. В настоящий момент на предприятии работают свыше пяти тысяч сотрудников. Ни о каких грядущих массовых увольнениях не идет и речи. Производство функционирует в обычном режиме. Также не соответствует действительности информация о якобы имевших место банкетах для вышестоящего руководства в лице Сердюкова. Ложными являются сведения о родственниках генерального директора завода.

Заявления о возможном банкротстве предприятия носят провокационный характер и скорее имеют цель создать социальную напряженность и причинить вред деловой репутации акционерного общества.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем журналистам внимательнее относиться к проверке информации перед публикацией материала.

В адрес блогера Константина Семина АО „ГРПЗ“ направило письмо с требованиями убрать ложный материал, не подкрепленный никакими обоснованными фактами, который вводит в заблуждение не только аудиторию его канала, но и широкую общественность.

Также официальное письмо направлено в адрес интернет-канала YouTube.

Руководство ГРПЗ приглашает Константина Семина посетить завод и получить информацию не от анонимного источника, а увидеть все своими глазами».


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