Рязанец поборется за звание лучшего пожарного России

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанец Кирилл Никишов представит регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Об этом сообщил
В финал конкурса вышла 15 пожарных со всей страны. Проголосовать за представителя Рязанской области можно на
Справка
Никишов служит в пожарной охране с 2012 года. Неоднократно побеждал в различных соревнованиях и конкурсах профессионального мастерства.
Участвовал в тушении пожаров различной сложности, в том числе на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, торговом центре «Полетаевский», Рязанском цирке. Участник ликвидации последствий
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