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15:50, 31 июля 2019 49
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Липецким водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил

Липецким водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил

В Ельце водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил дорожного движения. Об этом в среду, 31 июля, сообщила пресс-служба липецкого УМВД.

Автоинспекторы останавливали водителей и напоминали им о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, использовать детские кресла и ремни безопасности, а также вежливо относиться к пешеходам.

Фото липецкого УМВД


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