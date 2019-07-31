Липецким водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил

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В Ельце водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил дорожного движения. Об этом в среду, 31 июля,
Автоинспекторы останавливали водителей и напоминали им о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, использовать детские кресла и ремни безопасности, а также вежливо относиться к пешеходам.
Фото липецкого УМВД
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.