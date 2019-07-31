Депутат облдумы оценила проверку чистоты воздуха в Рязани

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Зампредседателя комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Татьяна Баринова ознакомилась с работой стационарной лаборатории по оценке качества атмосферного воздуха в Рязани. Она посетила один из пунктов, который находится на территории городской больницы №11 в Дашково-Песочне.
«Есть конкретные направления работы, которые хотелось бы реализовать. Например, организовать встречу с руководством основных промышленных предприятий, которые осуществляют выбросы в окружающую среду», — сказала Баринова.
Депутат подчеркнула, что процесс взятия и обработки замеров занимает много времени. Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отбирает пробы четыре раза в сутки, однако в общественном доступе результаты появляются не чаще одного раза в неделю.
По словам Бариновой, работа по депутатскому и общественному контролю в сфере экологической безопасности продолжится.
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