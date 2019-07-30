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Перекресток улиц Грибоедова и Есенина открыли для автомобилистов. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «
По сообщению администрации города, движение общественного транспорта с утра 30 июля проходит по стандартным маршрутам.
Напомним ранее из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова, перекрывали движение. В связи с этим также
Фотография группы «ВКонтакте» «Дороги Рязани»
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.