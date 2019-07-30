На фестивале «Подбелка-2019» выступит более 50 коллективов

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На фестивале уличных музыкантов «Подбелка 2019» выступит более 50 коллективов. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции во вторник, 30 июля.
Главными хедлайнерами фестиваля станут группы «Умка и Новый состав», «Melancholy» и прошлогодние победители «John Lemon».
Лидер последней группы Александр Костров рассказал, что коллектив снимет фильм на «Подбелке-2019» и подготовит флешмоб с участием зрителей.
Всего на фестивале заработает шесть сцен: две главные установят за памятником Ленину и у памятника Евпатию Коловрату; акустическую — напротив банка «ВТБ», альтернативную — напротив бара «Чулан», свободный микрофон — между барами The Peashem и Loft, молодежную — на Лыбедском бульваре, «олдскульную» — на Лыбедском бульваре около всесезонней елки.
Кроме того, новая сцена расположится около почтамта, на спуске к бульвару. На ней впервые выступят дети. Также рядом с облдумой расположится выставка художников и ярмарка хендмейд.
На молодежной сцене зрителе ждет: баттл диджеев, хип-хоп, битбокс и брейк-данс. Спонсоры фестиваля подготовили интерактивные площадки.
Победителей фестиваля выберут через электронное голосование с помощью QR-кодов.
«Подбелка-2019» состоится в пятницу, 2 августа, с 17 до 23 часов. Она даст старт торжествам ко Дню города.
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