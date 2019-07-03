В рязанский пруд выпустили черепах. Фото

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В один из Черезовских прудов выпустили черепах. Об этом
Рязанка Татьяна Маркина заметила красноухую, донскую и трех болотных черепах. В группе отметили, что в пруду «их там куда больше»
«И если красноухая, скорее всего не перезимует, то у остальных есть шансы (косвенно об их выживаемости говорит и то, что в прошлом году в этом пруду тоже видели черепах)», — написали в группе.
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