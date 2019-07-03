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В Рязани пропал шестнадцатилетний подросток. О помощи в поисках попросил поисково-спасательный отряд «
Пропал Канаев Денис Сергеевич. С 28 июня 2019 года его местонахождение неизвестно.
Особые приметы: круглый шрам на левой части лба.
Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, коротко-стриженный, глаза карие.
Одет в темно-серые джинсы и черные кроссовки.
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