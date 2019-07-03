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Рязанский гастрономический фестиваль оказался на третьем месте по популярности в России. Об этом сообщило аналитическое агентство
Исследователи представили рейтинг фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в июле-2019.
По данным агентства, в первую пятерку входят:
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июльских гастрономических событий.
Гастрономический фестиваль Малины пройдет 20 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области.
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