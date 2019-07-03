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12:00, 3 июля 2019 138
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Потерявшуюся в клепиковском лесу пенсионерку нашли живой

Потерявшуюся в клепиковском лесу пенсионерку нашли живой

Потерявшуюся в клепиковском лесу 89-летнюю Антонину Дьячкову нашли живой. Об этом в среду, 3 июля, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».

30 июня пенсионерка ушла из деревни Сусово в лес и не вернулась.

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