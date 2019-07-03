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20:50, 3 июля 2019 175
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Минобороны опубликовал список погибших во время пожара на подлодке в Баренцевом море

Минобороны опубликовал список погибших во время пожара на подлодке в Баренцевом море

Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена 14 погибших в пожаре на глубоководном аппарате ВМФ.

В списке погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:

  • Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Долонский Денис Владимирович;
  • Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Филин Николай Иванович;
  • Капитан первого ранга Абанкин Владимир Леонидович;
  • Капитан первого ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
  • Капитан первого ранга Иванов Константин Анатольевич;
  • Капитан первого ранга Опарин Денис Александрович;
  • Капитан первого ранга Сомов Константин Юрьевич;
  • Капитан второго ранга Авдонин Александр Валерьевич;
  • Капитан второго ранга Данильченко Сергей Петрович;
  • Капитан второго ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
  • Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич;
  • Капитан третьего ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
  • Капитан третьего ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
  • Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Напомним, ранее стало известно о том, что на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков. Позже Шойгу заявил о выживших после пожара на подлодке.


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