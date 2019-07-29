Жителям многоэтажки в Канищеве летом начислили долг за отопление

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Жителям дома №6Б на улице Бирюзова летом начислили долг за отопление. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила ГТРК «
Рязанка Ирина Широкова получила квитанцию с указанием долга в 14 тысяч рублей. Эта сумму ей нужно отдать за отопление коридора.
В обслуживающей организации — ТСЖ «Шереметьевский квартал» — пояснили, что долг возник из-за того, что во время отопительного сезона жильцы платили за тепло только в квартирах, не учитывая места общего пользования.
«При этом сумму за отопление коридора на каждом этаже расчетный центр по каким-то причинам начислил только спустя 7 месяцев», — отметили журналисты «Оки».
Коммерческий директор ТСЖ «Шереметьевский квартал» Анна Егорова рассказала, что по факту этого начисления жилинспекция провела проверку и подтвердила правильность процедуры и объем расчетов.
Начальник отдела административно-правового обеспечения ГЖИ Рязанской области Жанна Евдокимова уточнила, как происходило начисление: специалисты высчитали разницу между показаниями индивидуальных счетчиков и общедомового прибора и разделили ее между площадями квартир.
Жильцы просят предоставить им результаты показаний общедомового счетчика. В соседней похожей многоэтажке владельцы квартир платили по пять тысяч рублей.
У жильцов есть и другие претензии к обслуживающей организации: в доме не работают системы противопожарной безопасности, бывают перебои с электричеством и антисанитария. Последняя жалоба в жилинспекцию закончилась административным штрафом в отношении управдома. Владельцы квартир хотят сменить ТСЖ: за это решение проголосовали 70% собственников. Решение жилнадзор примет во вторник, 30 июля.
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