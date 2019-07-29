За неделю ямы заделали еще на восьми участках рязанских дорог

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 22 по 28 июля, аварийные ямы заделали еще на восьми участках рязанских дорог. Об этом сообщила
Работы выполнили на улицах Луговая, Рязанская, Матросова, Белякова, Забайкальская, Горького, проезде Яблочкова, а также на участках дорог от пересечения улицы Рязанской и М-5 до РНПК. Общая площадь ремонта составила 410 кв м.
В период с 29 июля по 4 августа планируется заделать выбоины на участках дорог по улицам Интернациональной и Коняева, на путепроводе «Приокский».
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