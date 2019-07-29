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19:05, 29 июля 2019 314
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В рязанской полиции рассказали о сотрудниках, пострадавших в Дагестане

В рязанской полиции рассказали о сотрудниках, пострадавших в Дагестане

В рязанском УМВД рассказали о сотрудниках, пострадавших в аварии на территории Дагестана. Трое человек находятся в Главном клиническом госпитале МВД в Москве, двое — в республиканской клинической больнице Дагестана. Еще трое человек восстанавливаются дома, их выписали из больницы.

Состояние пациентов столичного госпиталя врачи оценивают как удовлетворительное. О состоянии пациентов дагестанской больницы в релизе не упоминается.

«МВД России и УМВД России по Рязанской области в полном объеме оказывают пострадавшим сотрудникам, а также их родственникам, медицинскую, материальную и психологическую помощь», — отметили в пресс-службе.

К полицейским, которые лечатся в Москве, привезли родственников. Пострадавших также навестили замначальника рязанского УМВД полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник Медико-санитарной части регионального УМВД России майор внутренней службы Андрей Пыко.

Напоним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ» опрокинулся в кювет.


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