В рязанской полиции рассказали о сотрудниках, пострадавших в Дагестане

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В рязанском УМВД
Состояние пациентов столичного госпиталя врачи оценивают как удовлетворительное. О состоянии пациентов дагестанской больницы в релизе не упоминается.
«МВД России и УМВД России по Рязанской области в полном объеме оказывают пострадавшим сотрудникам, а также их родственникам, медицинскую, материальную и психологическую помощь», — отметили в пресс-службе.
К полицейским, которые лечатся в Москве, привезли родственников. Пострадавших также навестили замначальника рязанского УМВД полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник Медико-санитарной части регионального УМВД России майор внутренней службы Андрей Пыко.
Напоним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ»
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