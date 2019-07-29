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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 29 июля, в Рязани эвакуировали детскую поликлинику №2. Об этом сообщает издательство «
В здании нашли бесхозную сумку. На место приезжали полицейские и кинологи с собакой. Ничего подозрительного они не нашли.
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