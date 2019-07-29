Суд признал виновным в мошенничестве рязанского экс-чиновника Олега Коршунова

Гагаринский суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Прокурор просил суд назначить рязанскому экс-чиновнику девять лет колонии, передает ТАСС .

Коршунова задержали в сентябре 2017 года по подозрению с растратой при строительстве тюрьмы «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Ущерб оценили в 263 миллиона рублей. Помимо девяти лет колонии, гособвинитель попросил назначить Коршунову штраф в размере 1 миллиона. Также обвинение поддержало иск в лице ФСИН на сумму причиненного ведомству ущерба — 263 млн рублей.

Рязанскому экс-чиновнику назначили семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Как установил суд, Коршунов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России в рамках госконтракта.

Обувь изготовлялась из дешевых материалов, не предусмотренных контрактом. Продукцию производили на оборудовании «ДАЦЕ Групп», которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. Обувь изготавливали заключенные.

Всего в отношении Коршунова было возбуждено шесть уголовных дел.

Три из них были связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно — с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно — со злоупотреблением полномочиями во время строительства СИЗО в Крыму, еще одно — с получением взятки.

Его имущество арестовали и обратили в доход государства для погашения ущерба.

Защита заявила, что обжалует приговор.

Напомним, с 2006 по 2008 годы Коршунов возглавлял управление экономического развития администрации Рязанской области.