Суд признал виновным в мошенничестве рязанского экс-чиновника Олега Коршунова

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Гагаринский суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Прокурор просил суд назначить рязанскому экс-чиновнику девять лет колонии, передает
Коршунова
Рязанскому экс-чиновнику назначили семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.
Как установил суд, Коршунов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России в рамках госконтракта.
Обувь изготовлялась из дешевых материалов, не предусмотренных контрактом. Продукцию производили на оборудовании «ДАЦЕ Групп», которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. Обувь изготавливали заключенные.
Всего в отношении Коршунова было возбуждено шесть уголовных дел.
Три из них были связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно — с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно — со злоупотреблением полномочиями во время строительства СИЗО в Крыму, еще одно — с получением взятки.
Его имущество арестовали и обратили в доход государства для погашения ущерба.
Защита заявила, что обжалует приговор.
Напомним, с 2006 по 2008 годы Коршунов возглавлял управление экономического развития администрации Рязанской области.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.